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Doğtaş Kelebek 85 Şube Açacak
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Doğtaş Kelebek 85 Şube Açacak

Doğtaş Kelebek, 2017 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurt dışında 44 yeni Doğtaş ve 41 yeni Kelebek şubesi açacak.

Doğtaş Kelebek 85 Şube Açacak

Doğtaş Kelebek, 2017 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurt dışında 44 yeni Doğtaş ve 41 yeni Kelebek şubesi açacak.

Kaynak: Dunya.com

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