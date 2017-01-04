Doğtaş İSMOB Fuarı'nda yine çok iddialı!

Türk mobilya sektörünün en beğenilen markaları arasında yer alan Doğtaş, 10 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşecek olan İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB) yepyeni koleksiyonlarını sergileyecek. Bu yıl Doğtaş'ın eklektik, vintage ve retro tarzlarındaki ustalıkla işlenen tasarımları yine çok iddialı.

Doğtaş Genel Müdürü Ersin Serbes, "Dünyanın en büyük 3. Mobilya fuarı olan İSMOB'da, yıllardır birçok ödülle başarısını kanıtlayan markamız Doğtaş olarak 1.000 m2 büyüklüğündeki iddialı standımızla yer alacağız. Tasarım ekibimizin titizlikle hazırladığı 2017 koleksiyonlarımızı ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'miz tarafından hazırlanan öncü tasarımlar sektöre örnek olacak." dedi. Önümüzdeki dönem hedeflerine de vurgu yapan Serbes, "Global pazardaki konumumuzu her geçen yıl güçlendiriyoruz. Gelen bayilik taleplerini titizlikle ele alıp, yurtiçi ve yurtdışında birbirinden değerli iş ortaklarımızla işbirliklerimizi artırıyoruz. 2017 yılında dünyanın birçok noktasında yeni mağazalar açarak hem yaygınlığımızı artıracağız hem de özgün tasarımlarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. 2017 yılsonuna kadar Doğtaş olarak 34 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yapacağımız üretim yatırımlarımızın da etkisiyle 2017 yılında şirket olarak yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

2017 trendleriyle hayata geçirdiği tasarımlarını İSMOB Fuarı'nda ilk kez tanıtacak olan Doğtaş'ın yeni koleksiyonuyla ilgili açıklama yapan Tasarım ve AR-GE Direktörü Yılmaz Seber: "Müşterilerimizi dikkatle izleyip onların ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz ediyoruz. Kendimizi yeniliklere ve değişime uydurarak, etkilerini koleksiyonlarımıza da yansıtmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ile beraber küçülen metrekarelerde hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu sene takip edeceğimiz ve mobilyalarımızda yansımalarını göreceğimiz 2017 koleksiyonumuzla sezona çok iddialı hazırlandık. Eklektik, vintage, retro, modern ve yalın konseptlerin etkilerini tasarımlarımızda daha çok hissedeceğiz. Doğtaş koleksiyonlarında bu sene fonksiyonellik ve rahatlık ön planda olurken, ahşap, taş ve deri gibi farklı malzemelerin bir arada kullanımı dikkat çekecek." dedi.