Doğru Üniversite Seçimi Nasıl Olur?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, doğru üniversite seçiminin nasıl olacağını Wise TV'ye anlattı.



Topkaya sürecin 9. sınıf ve hatta belkide daha öncesinden başlaması gerektiğinin altını çizerek, "Doğru üniversite tercihi 12. sınıfa gelmiş bir öğrenci için yapılan bir şey olmamalı. Ailelerin de bilinçli olması gerekiyor. Doğru üniversite tercihi çocuğu doğru tanımaya bağlı. Öğrenci sektörlerle iyi iletişim içinde olursa doğru ilerleyebilir. Okulda bir eğitim almak, lisede eğitim almak değil sadece. Hayatın içinde olup o mesleği yada farklı mesleği yapan insanları tanıyıp, onun zorluklarını güzelliklerini yakından görüp ona göre bir bölüm seçip, ona göre de doğru üniversite tercihi yapılmalı. Tercihi yapan aile yada danışman olmamalı, öğrenci olmalı. Dolayısıyla ileride sonuç negatif olunca da çocuğun kimseye kızmaya hakkı olmuyor. Ben yaptım, ben karar verdim, ben gördüm diyecek. Çocuğun biraz evden çıkması okuldan çıkması gerekiyor. Dışarıda bir hayat var. Günün 8 saati okulda geçiyorsa en az 4 saati de dışarıda bir iş dünyası yada ilgilendiği alanla alakalı yerlerde geçmeli" dedi ve doğru üniversite seçmenin detaylarını paylaştı.