Doğru Kariyerin Yolu Mutluluktan Geçiyor

4 yıldır Özel Bursa Kültür Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen ve bu yılki konusu "Mutlu Birey İçin Doğru Kariyer" olan "Drama Diliyle Anne Baba Eğitimi"ne aileler yoğun katılım gösterdi.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve küreselleşmeye bağlı olarak bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda çok hızlı ve büyük değişimlerin bir arada yaşanmakta olduğuna dikkat çeken bir oyun sahneleyen Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri, dolayısıyla bireylerin bu hızlı değişime uyum sağlamak ve bu değişimi kariyerlerinde avantaj haline çevirmenin her geçen gün zorlaşmakta olduğuna vurgu yaptı.

Yetişkinlerin uyum sağlamakta zorlandığı bu sürecin, çocuk ve gençlerin hayatlarına dair alacakları doğru, sağlıklı ve üretken kararların aile-okul işbirliği içerisinde gerçekleşmesi gerekmekte olduğuna dikkat çekti.

