Doğru İnsan Gerçek İlişki
Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, Yaşam Atölyesi - Levent Loft'ta.
Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, Yaşam Atölyesi - Levent Loft'ta...
"Kimisi ilişkisini canlandırmak, ilk zamanlarını yaşamak istiyor; kimisi doğru insanı bulamayacağına inanıyor, kimisi ayrılığın yüklerinden kurtulamıyor, kimisi aldatılma endişesinden ilişkisini yaşayamıyor... Her insan, yüreğindeki ilişkiyi yaşamayı hak ediyor. Doğru İnsan Gerçek İlişki semineri, aşktan uzun süreli ilişkilere, boşanmadan ayrılığa, cinsellikten doğru insanın kim olduğuna uzanan geniş bir yelpazede farklı konulara sıradışı yaklaşımlarla ışık tutarken, kalıcı sonuçlar için ilk adımları atıyor. Yaşam Atölyesi'nin kurucusu Aret Vartanyan'ın yönettiği Doğru İnsan Gerçek İlişki seminerinde aşk, ilişkiler ve cinsellik olgularından yolculuğa çıkarken, tatmin edici bir ilişkinin nasıl yaşanabileceğini sorgulayacaksınız."
Gerçek yaşam hikayelerinden vaka örnekleri ve analizleri
İlişki modelinin belirlenmesi
Bu doğrultuda gerçekten nasıl bir ilişkiye ihtiyaç olduğunun ortaya konulması
Başarılı bir ilişki için doğru adımlar
Doğru partner seçimi için kriterlerin belirlenmesi
Günümüz dünyasında aşk, ilişkiler ve cinselliğin global ve yerel çözümlenmesi
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Yaşam Atölyesi - Levent Loft
Mekan Adresi : Esentepe mah. Büyükdere cad. Levent Loft Residence A blok 9.kat daire 138 Levent Loft
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Doğru İnsan Gerçek İlişki
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır