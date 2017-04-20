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Doğru İnsan Gerçek İlişki
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Doğru İnsan Gerçek İlişki

Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, Workinton Next Level Ankara'da.

Doğru İnsan Gerçek İlişki

Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan  ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, Workinton Next Level Ankara'da...

"Kimisi ilişkisini canlandırmak, ilk zamanlarını yaşamak istiyor; kimisi doğru insanı bulamayacağına inanıyor, kimisi ayrılığın yüklerinden kurtulamıyor, kimisi aldatılma endişesinden ilişkisini yaşayamıyor... Her insan, yüreğindeki ilişkiyi yaşamayı hak ediyor. Doğru İnsan Gerçek İlişki semineri, aşktan uzun süreli ilişkilere, boşanmadan ayrılığa, cinsellikten doğru insanın kim olduğuna uzanan geniş bir yelpazede farklı konulara sıradışı yaklaşımlarla ışık tutarken, kalıcı sonuçlar için ilk adımları atıyor. Yaşam Atölyesi'nin kurucusu Aret Vartanyan'ın yönettiği Doğru İnsan Gerçek İlişki seminerinde aşk, ilişkiler ve cinsellik olgularından yolculuğa çıkarken, tatmin edici bir ilişkinin nasıl yaşanabileceğini sorgulayacaksınız."

Gerçek yaşam hikayelerinden vaka örnekleri ve analizleri

İlişki modelinin belirlenmesi

Bu doğrultuda gerçekten nasıl bir ilişkiye ihtiyaç olduğunun ortaya konulması

Başarılı bir ilişki için doğru adımlar

Doğru partner seçimi için kriterlerin belirlenmesi

Günümüz dünyasında aşk, ilişkiler ve cinselliğin global ve yerel çözümlenmesi

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Workinton Next Level Ankara

Mekan Adresi : Kızılırmak Mah. Eskişehir Yolu No: 3 Next Level Ofis A Blok

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Doğru İnsan Gerçek İlişki

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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