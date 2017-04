Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, Workinton Next Level Ankara'da...



"Kimisi ilişkisini canlandırmak, ilk zamanlarını yaşamak istiyor; kimisi doğru insanı bulamayacağına inanıyor, kimisi ayrılığın yüklerinden kurtulamıyor, kimisi aldatılma endişesinden ilişkisini yaşayamıyor... Her insan, yüreğindeki ilişkiyi yaşamayı hak ediyor. Doğru İnsan Gerçek İlişki semineri, aşktan uzun süreli ilişkilere, boşanmadan ayrılığa, cinsellikten doğru insanın kim olduğuna uzanan geniş bir yelpazede farklı konulara sıradışı yaklaşımlarla ışık tutarken, kalıcı sonuçlar için ilk adımları atıyor. Yaşam Atölyesi'nin kurucusu Aret Vartanyan'ın yönettiği Doğru İnsan Gerçek İlişki seminerinde aşk, ilişkiler ve cinsellik olgularından yolculuğa çıkarken, tatmin edici bir ilişkinin nasıl yaşanabileceğini sorgulayacaksınız."



Gerçek yaşam hikayelerinden vaka örnekleri ve analizleri



İlişki modelinin belirlenmesi



Bu doğrultuda gerçekten nasıl bir ilişkiye ihtiyaç olduğunun ortaya konulması



Başarılı bir ilişki için doğru adımlar



Doğru partner seçimi için kriterlerin belirlenmesi



Günümüz dünyasında aşk, ilişkiler ve cinselliğin global ve yerel çözümlenmesi



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Workinton Next Level Ankara



Mekan Adresi : Kızılırmak Mah. Eskişehir Yolu No: 3 Next Level Ofis A Blok



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Doğru İnsan Gerçek İlişki



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır