Kitapları ve seminerleri ile milyonlarca insana ulaşan, yüzbinlerce insanın yaşamında kalıcı değişim yaratan Aret Vartanyan ile "Doğru İnsan Gerçek İlişki" semineri, 18 Ocak'ta Yaşam Atölyesi - Levent Loft'ta...



"Kimisi ilişkisini canlandırmak, ilk zamanlarını yaşamak istiyor; kimisi doğru insanı bulamayacağına inanıyor, kimisi ayrılığın yüklerinden kurtulamıyor, kimisi aldatılma endişesinden ilişkisini yaşayamıyor... Her insan, yüreğindeki ilişkiyi yaşamayı hak ediyor. Doğru İnsan Gerçek İlişki semineri, aşktan uzun süreli ilişkilere, boşanmadan ayrılığa, cinsellikten doğru insanın kim olduğuna uzanan geniş bir yelpazede farklı konulara sıradışı yaklaşımlarla ışık tutarken, kalıcı sonuçlar için ilk adımları atıyor. Yaşam Atölyesi'nin kurucusu Aret Vartanyan'ın yönettiği Doğru İnsan Gerçek İlişki seminerinde aşk, ilişkiler ve cinsellik olgularından yolculuğa çıkarken, tatmin edici bir ilişkinin nasıl yaşanabileceğini sorgulayacaksınız."



Gerçek yaşam hikayelerinden vaka örnekleri ve analizleri



İlişki modelinin belirlenmesi



Bu doğrultuda gerçekten nasıl bir ilişkiye ihtiyaç olduğunun ortaya konulması



Başarılı bir ilişki için doğru adımlar



Doğru partner seçimi için kriterlerin belirlenmesi



Günümüz dünyasında aşk, ilişkiler ve cinselliğin global ve yerel çözümlenmesi