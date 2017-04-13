Doğaya can suyu…

Mobilya sanayisinin ham maddesi olan ormanların, doğa ve insan yaşamı için önemini bilen ve hayata geçirdiği projeleriyle dünyaya, insana ve sektöre karşı sorumluluklarını yerine getiren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), ikinci hatıra ormanını Bursa İnegöl'de 10 dönüm arazi üzerine kurdu.

Bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinde 'sürdürülebilirlik' bakış açısını yansıtan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), doğaya duyduğu minneti göstermek için ikinci kez hatıra ormanı projesine imza attı.

Öztaşkın: Doğaya duyduğumuz sorumluluğu MOSDER hatıra ormanı projesinin 2.'si ile devam ettiriyoruz

MOSDER Yönetim Kurulu VE İnegöl üyeleri, Bursa İnegöl'de 10 dönüm arazi üzerine 2.500 ağaçtan oluşan MOSDER Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarına can suyunu vermek üzere 12 Nisan Çarşamba günü fidan dikme töreninde bir araya geldi. Törende konuşan MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, doğadan aldıklarını doğaya geri vermek için Bursa'da olduklarını belirtti. Sürdürülebilir bir dünya için yapılması gerekenlerin farkındalığıyla çalıştıklarını dile getiren Öztaşkın, "Mobilya sanayisi her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bu büyüme ve gelişmenin karşılığını, sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde doğaya geri vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle orman varlığını artırmak ve doğaya duyduğumuz sorumluluğu göstermek için MOSDER hatıra ormanı projesinin ikincisini hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

ÖZTAŞKIN: HEDEFİMİZ 1 MİLYON FİDAN…

Öte yandan hatıra ormanı projesinin sürdürülebilir bir proje olduğunun altını çizen MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, "İlk hatıra ormanımızı İstanbul Kemerburgaz'da 20 dönüm üzerine 4 bin 300 ağaç kurarak doğaya kazandırmıştık. Şimdi ise 2.500 ağaçla Bursa'da doğa ile buluşuyoruz. MOSDER olarak hedefimiz, 1 milyon fidan. Bu rakama ulaşmak için mobilya sektörünün çatı kuruluşu olarak elimizden geleni yapacağız."

