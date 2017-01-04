Doğankent'te Yeni Kimlik Kartları İçin Başvurular

Doğankent ilçesinde yeni kimlik kartları için başvurular alınmaya başladı.



İlçe Nüfus Müdürü Yüksel Alaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının teslimi için başvuruların alındığını söyledi.



Alaca, başvurusu için vatandaşların yanlarında kimlik bilgilerini gösteren pasaport, nüfus cüzdanı veya ehliyet bulundurmaları gerektiğini belirterek,"İlçe nüfus müdürlüğüne yapılan başvurularda vatandaşların el ve avuç içi izleri alınmaktadır. Yapılan işlem sonrası yeni kimlikler posta aracılığıyla kişilerin adreslerine gönderilmektedir. 15 yaşından küçüklerin kimlikleri için çocukların getirilmesine gerek yok." dedi.