Doğancılar Mevkiinde İçme Suyu Şebeke Hattı Yenileniyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Su Alt Yapı ekipleri Osmaniye mahallesi Doğancılar mevkii mücavir alan sınırları içinde kalan içme suyu ana şebekesi abone bağlantılarını yenileme çalışmalarına başladı.



Bu çalışmalar kapsamda, şebeke 140'lık polietilen ve 125'lik polietilen boru ile yenileniyor. Çalışmaların yirmi gün içerisinde tamamlanacağı kaydedildi. Bu süreçte Doğancılar mevkiinde kısa süreli su kesintilerine karşı vatandaşların önlem almaları istendi. - DÜZCE