Doğancı Cazibe Merkezi Olacak

Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Şahan ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret ederek 'Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor' projesine verdiği destek için teşekkür etti.



Doğancı Mahalle Muhtarı Halil Bayrak'ın da katıldığı ziyarette, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Şahan, Osmangazi Kaymakamlığı ve Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 'Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor' projesinin köy kadınlarına yeni bir istihdam ve gelir imkanı kazandırdığını söyledi.



Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Doğancı'nın şehir merkezine yakın olmasına rağmen tabii güzelliklerini koruduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, "Doğancı, çok güzel ve kendine has özellikleri olan bir köyümüz. Burasının hak ettiği değeri kazanması lazım. Şehrin içinde sayılabilecek bu bölgenin tarihi yapısını öne çıkartıp sunmalıyız. Yapılan çalışmalarla, projelerle Doğancı inşallah daha da gelişecek. Bursa'daki Doğancı sakinlerinin artık köye dönemeye başladığını görüyoruz. Böylece kendi köylerini sahiplenecekler. Köyün kendi geleneklerini, kültürünü, doğal güzelliklerini tanıtmamız lazım. Bu konuda kadınlarımız özveriyle çalışıyor. Bu çalışmalarında her zaman yanlarındayız. Bursa'nın en önemli gezip görülecek, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak mekanları arasında Doğancı'nın da yer alacağına inanıyoruz" dedi.



Projeye katkılarından dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür eden Hatice Şahan da "Yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkan düşüncemizin şekillenerek hayata geçirilmesinde Başkanımız Mustafa Dündar'ın çok büyük katkısı var. Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ana binasını yeniledi. Derneğin ek binası tamamen yıkılarak 2 katlı olarak yeniden inşa edildi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Dernek binası çevresindeki bin metrekarelik bölüm oyun alanı olarak oluşturuldu. Köy kadınlarımızın yaptığı kuskus, erişte, tarhana, salça ve köy balımızın yanında, köy kahvaltısı hizmeti vermeye başladık. Geçen 6 aylık sürede oldukça beğeni topladık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Aynı anda 80 kişiye hizmet verme imkanına sahip yerimizde, hafta sonları çok yoğun geçiyor. Özel konuklarını ağırlamak isteyen kurum ya da kişilere, hafta içi de hizmet sunuyoruz. Bursa'ya gelen yerli yabancı konuklar da, son zamanlarda köyümüzü ziyaret etmeye başladı. Bizlerin bu imkana kavuşmasında büyük desteği olan başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Şahan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Dündar'a kendi yaptıkları ürünlerden hediye etti. - BURSA