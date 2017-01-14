Doğan Kitap Yazarları Okurlarla Buluştu

ADANA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Doğan Kitap standında Altan Öymen, Canan Tan ve Kerimcan Kamal kitaplarını imzaladı.



Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı ziyaret eden binlerce kitapsever, hem alışveriş yaptı hem de imza günlerinde sevdikleri yazarlarla buluştu. Ünlü edebiyatçılarla söyleşi imkanı bulan kitapseverler, kitaplarını imzalatıp anı fotoğrafları çektirdi. Özellikle öğrencilerin yüksek katılım sağladığı fuarda okurlar, Doğan Kitap standına da büyük ilgi gösterdi. Doğan Kitap'tan kitapları yayınlanan Altan Öymen, Canan Tan ve Kerimcan Kamal, okurları için kitaplarını imzaladı.



Kitapseverler ile söyleşen Canan Tan, Kerimcan Kamal ve Altan Öymen, fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Çukurova Kitap Fuarı, yarın akşam saat 19: 00'da sona erecek. - Adana