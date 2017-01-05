Doğan Holding Yöneticilerinin Gözaltına Alınması

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Ekrem Turgut Yücel ile eski yönetici Yahya Üzdiyen'in, daha önce holdingin Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındıkları ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Doğan Holding yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonun ayrıntıları netleşti. Sabah saatlerinde FETÖ soruşturması kapsamında operasyon başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ve eski yönetici Üzdiyen'i gözaltına aldı.



Savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı verildi. Karar doğrultusunda Üzdiyen'in evinde yapılan aramada cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konulduğu, şüphelinin Doğan Holding bünyesinde herhangi bir odasının bulunmadığı belirtildi.



Diğer şüpheli Yücel'in ise hem ev hem de holding bünyesindeki özel odasında yapılan aramada, 8 adet flash bellek, cep telefonu, bilgisayar, harddisk gibi dijital malzemelere el konuldu.



Söz konusu iki yöneticinin gözaltına alınması ve yapılan aramanın gerekçesinin, daha önce holdingin Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturmasında alınan yeni ifadeler olduğu öğrenildi.



Soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla Doğan Holdingin Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 1 Aralık 2016'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Muratoğlu, savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe de 15 Aralık'ta tutuklanmıştı.