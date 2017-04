Doğan Holding Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun Yargılanmasına Devam Edildi

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek"suçundan tutuklu yargılandığı davada, itirafı olarak verdiği ifadeler nedeniyle Muratoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan FETÖ'den tutuklu avukat Ramazan Aykış tanık olarak dinlendi.



"Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 10 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Barbaros Muratoğlu cezaevinden getirilirken, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasından tutuklu tanık avukat Ramazan Aykış'a bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanıldı.



Tanık Aykış, savcılıkta verdiği ifadesinin gözlemlere dayalı olduğunu ancak medyada çıkan bazı haberlerde bunların kesin ifadeleriymiş gibi gösterildiğini söyledi. Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ve staj yaptığını söyleyen Aykış, "2012 Şubat ayından itibaren Mehmet Yusuf Burak'ın hukuk bürosunda çalıştım. Avukat olarak kendime iş bulmak istiyordum. Biz 3 kişi yemekte konuştuk. Sanıkla orada tanıştım. Yemekte Holdingin hukuk yönündeki taleplerini görüştük. Biz Holdinge bizimle çalışmaları için teklif verdik. Teklifimiz değerlendirildi daha sonra biz İstanbul'a gittik" dedi.



Barbaros Muratoğlu'nun kendilerine referans olunca İstanbul'a gittiklerini ve oradaki toplantıda da bu çerçevenin görüşüldüğünü söyleten tanık Aykış, "Ben yeni avukattım. İstanbul Altunizade'de 30 kişinin çalıştığı bir hukuk bürosunun sahibiydi. Biz de onunda sözleşme imzaladık. Sadece işten dolayı vekalet alarak işe başladık. Vergi davalarını ve rekabet kurulu para cezası davalarını aldık. Mehmet Yusuf Burak Ankara'daki işleri yoğun olduğu için vekalet almak istemedi. Bu nedenle vekaletname sözleşmeleri benim üzerime yapıldı. Biz dilekçelerimizi verdikten sonra bununla ilgili bir geri dönüş alamadık" ifadelerini kullandı.



"Adliyede daha ağır basıyor diye Gülen'in avukatıyla anlaşmış olabilirler"



" Bundan 3-5 ay sonra biz bir haber duyduk" diyen tanık Aykış, ifadesinin devamında, "Holding merkezin bizimle yapılan sözleşme haricinde Fetullah Gülen'in de avukatı olan Orhan Erdemli ile sözleşme imzaladı diye. Bu nedenle bizimle yapılan sözleşme formaliteden olmuştur. Bu işin bir nevi hukuk alanının İstanbul'daki bir hukuk bürosunun üzerine kaydırıldığı olmuştur. Bizim sözleşmemiz 1 yıl resmi olarak devam etti. Daha sonra sözleşmenin sona erdirildiği ve tekrar çalışılmayacağı bildirildi. Benim o dönemdeki duyumum bir nevi cemaat yapılanması içerisinde Orhan Erdemli'nin, Fetullah Gülen'in de avukatı olması ve adliyede daha ağır basması nedeniyle biz biraz hafif kaldık. Ben o şekilde yorumladım" şeklinde konuştu.



Duruşma savcısı Muratoğlu'nun tahliyesini talep etti



Tanığın ifadesinin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, toplanan deliller ve atılı suçun vasfını gerekçe göstererek sanık Barbaros Muratoğlu'nun tahliyesine karar verilmesini talep etti. Tanığın ifadesine karşın diyecekleri sorulan sanık Muratoğlu ise, "Ben yalnızca idari para cezalarımıza ilişkin hukuk bürosu aradığımızı söyledim. Bunun haricinde başkaca bir şey söylemedim" dedi.



Dosya mütalaa için savcıya gidebilir



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçlamanın vasfı, kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller, öngörülen cezanın alt ve üst sınırlarını dikkate alarak, sanık Muratoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kovuşturmanın genişletilmesi yönünde bir talep yoksa dava dosyasının esasa dair görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs 2017 tarihine erteledi.



Olayın geçmişi



Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'FETÖ'nün avukat yapılanması'nda yer alan itirafçı avukat Ramazan Aykış'ın ifadeleri üzerine 1 Aralık 2016'da Ankara'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece İstanbul'da tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ramazan Aykış ifadesinde, Muratoğlu ile 2012'de tanıştığını, terör örgütüne ait ve etkin konumdaki Mizan Hukuk Bürosu'nun başındaki Mehmet Yusuf Burak ve Polis Akademisi öğretim üyesi Cemaleddin Karadaş'la bir araya geldiklerini belirtmişti. Aykış, daha sonraki süreçte ise Muratoğlu'nun temsilcisi olduğu şirketin Fetullah Gülen'in avukatlarından Orhan Erdemli ile anlaştığını söylemişti. - İSTANBUL