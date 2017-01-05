Doğan Holding'in Önemli İsimleri Gözaltında





Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlarda Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski tepe yöneticisi Yahya Üzdiyen gözaltına alındı. Bu isimlerin ev ve ofislerinde de arama yapıldı.



Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında da Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tutuklanmıştı.



Gözaltıların ardından Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ konuyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu:



*"Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun



tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen



yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır.



Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya



açıklama yapılacaktır."*



Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan "FETÖ/PDY" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şu ana kadar 40 binden fazla kişi gözaltına alındı. 100 binden fazla kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.



15 Temmuz'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması ise çarşamba günü 19 Nisan'a kadar ikinci defa uzatıldı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Doğan Recep Tayyip Erdoğan Holdingin gözaltında Türkiye önemli isimleri Medya Tutuklama Gepost: 05 januari 2017