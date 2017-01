Doğan Holding'e Operasyon: 2 Gözaltı

Doğan Holding'in Üsküdar'daki merkez binasına polis sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Doğan Holding'in Üsküdar'da bulunan merkez binasına geldi. İçeride arama yapan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Doğan Holding de operasyona ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada "Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL