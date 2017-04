Doğan Holding Ankara Temsilcisi Muratoğlu'nun Yargılandığı Dava

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Barbaros Muratoğlu katıldı. Muratoğlu'nu 3 avukat temsil etti.



Duruşmada, İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasından tutuklu bulunan Ramazan Aykış tanık olarak dinlenildi.



Aykış, savcılıktaki beyanında, geriye dönük 4-5 yıllık zaman içerisinde gözlemlerine dayanarak verdiği ifadelerin, kesinmiş gibi beyanlarına geçirildiğini söyledi.



Ankara'da, 2012 şubat ayından itibaren yeterli tecrübesi olmadığından Mehmet Yusuf Burak'ın bürosunda çalıştığını aktaran Aykış, şunları kaydetti:



"Avukat olarak kendime iş bulmak istiyorum. Biz 3 kişi yemekte iş konuştuk. Sanıkla orada tanıştım. Yemekte holdingin hukuk yönündeki taleplerini görüştük. Holdinge bizimle çalışması için teklif verdik. Sanık Barbaros Muratoğlu bize referans olunca İstanbul'a gittik, oradaki toplantı da bu çerçevede görüşüldü. Biz de onunla sözleşme imzaladık. Biz sadece işten dolayı vekalet alarak işe başladık. Vergi davalarını aldık. Rekabet Kurulu para cezası davalarını aldık. Mehmet Yusuf Burak, Ankara'daki işleri yoğun olduğu için vekalet almak istemedi. Bu nedenle vekaletname sözleşmeleri benim üzerime yapıldı. Biz dilekçelerimizi verdikten sonra bununla ilgili bir geri dönüş alamadık. 3-5 ay sonra biz bir haber duyduk. Holding merkezi bizimle yapılan sözleşme haricinde Fetullah Gülen'in avukatı olan Orhan Erdemli ile sözleşme imzalamış. Bu nedenle bizimle yapılan sözleşme formaliteden olmuştur. Sözleşmemiz 1 yıl devam etti. Daha sonra sonlandırıldı ve tekrar çalışılmayacağı bildirildi. Cemaat yapılanması içerisinde Orhan Edemli'nin, Fetullah Gülen'in de avukatı olması ve adliyede daha ağır basması nedeniyle biz biraz hafif kaldık."



Tanık Aykış, Orhan Erdemli'nin hangi davalara baktığını bilmediğini ve Erdemli ile anlaşmak için görüşüldüğünü duyduğunu öne sürerek, savcılık ifadesinde geçen Cemalettin Karataş ve Mehmet Yusuf Burak'ın cemaat içerisinde ve yargıda etkili olması nedeniyle Barbaros Muratoğlu'nun vekalet verdiğini, bizzat kendisinden duymadığını ancak bu şekilde konuşmalardan izlenim edindiğini iddia etti.



Savcının tahliye talebi reddedildi



Cumhuriyet Savcısı Ömer Karakaya, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının tarafına gönderilmesini talep ederek, sanık Muratoğlu'nun tahliyesine karar verilmesini istedi.



Tanık beyanları ve talepleri sorulan sanık Muratoğlu, "Ben yalnızca idari para cezaları ve idari cezalarımız var, bunlara ilişkin hukuk bürosu aradığımızı söyledim. Bunun haricinde bir şey söylemedim. Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Barbaros Muratoğlu'nun üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, arama ve tespit tutanakları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümleriyle yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyanın mütalaasını sunması için savcıya gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.