Doğaltaş sektörü URGE Projesi ile katma değerli ürün ihraç edecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ile başlatılan "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projesi start aldı. Proje maliyetinin yüzde 75'ini Ekonomi Bakanlığı desteklerken, yüzde 25'ini katılan firmalar karşılayacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 23 firmanın katıldığı "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi'nde ilk olarak firmaların "İhtiyaç Analizi Çalışması" tamamlandı.

Katılımcı firmalara birebir ziyaretler yaparak URGE Projesine katılan firmaların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "İhtiyaç Analizi Çalışması kapsamında katılımcı 23 firma ile gerçekleştirilen görüşmeler süresince edinilen bilgiler ışığında firmaların rekabetçiliklerini ve ihracat hacimlerini artırmak için taslak bir yol haritası hazırladık. Ayrıca gerçekleştirilen pazar araştırması ile de doğaltaş sektörü için fırsat niteliğinde görülen pazar önerilerini URGE Projesi'ne katılan firmalarımızla paylaştık" diye konuştu.

"İhtiyaç Analizi Çalışması"nda firmalarla yapılan bire bir görüşmeler sonrasında katılımcı firmaların planlama, kalite, pazarlama, tasarım yetkinlikleri ile ilgili tespitleri firmalar ile paylaştıklarını anlatan Kaya, bu sayede firmaların zayıf yönlerini güçlendirme, güçlü taraflarını ise daha üst seviyeye çıkarmaya yoğunlaşmaları fırsatını sunduklarını dile getirdi.

Hedef, Doğaltaş ihracatında işlenmiş ürün payını yüzde 80'e çıkarmak

Türkiye'nin 2016 yılında Ocak – Kasım döneminde 1 milyar 657 milyon dolarlık doğaltaş ihracatında işlenmiş ürün payının 857 milyon dolar olduğu bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya şöyle devam etti: "Türkiye'nin doğaltaş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 52 seviyesinde. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin 2016 yılı 11 aylık döneminde yaptığı 482 milyon dolarlık ihracatta ise işlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 seviyesinde. Amacımız "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesiyle amacımız bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. Blok olarak mermer ihracatı yerine projelere işlenmiş ürün ihraç etmek."

Eğitim, danışmanlık ve yurtdışı faaliyet komiteleri kuruldu

"İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim, tanıtım, danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olarak eğitim, danışmanlık ve yurtdışı faaliyet komiteleri kuruldu.

Projeye 23 firma katılıyor

"İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" URGE Projesi'ne katılan firmalar ise; Alpay Mermer Mad.İnş.Taah.Nak. İhr.veSan.Tic.Ltd. Şti, Bayyurt Mad. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti, Bizoya İç ve Dış Tic.Ltd.Şti., Bumerang Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti., Büyük Fahri Madencilik San. Ve Tic. A.Ş., Century Stone Dış Tic. Ltd. Şti., Ege Antik Mermer San. Tic. Ltd. Şti., Ege Jeoteknik Müh Sond. Mad. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Hürtaş Madencilik Sasn. Ve Tic. Ltd. Şti, İdamar Mermer Granit Tic. Ltd. Şti., İdeal Stone Maden Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti., İz-Ko Mermer Maden Mobiya Dekorasyon San. Ve Tic. A.Ş., Kmr Doğaltaş Mad. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Luna Mermer Maden İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Mart Meremer ve Maden San. Tic. Ltd. Şti., Natura Mer. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.,Nsa Natural Mermer Müh. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Pikas Dis Ticaret Ltd. Şti., Reform Madencilik Taşımacılık Mim. İnş Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti., Sirmersan Mermer Sanayi A.Ş., Stone Index İthalat İhracat ve Ticaret Ltd . Şti., Şenler Maden Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Tiryakioğlu Yem Mermer İnşaat Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. oldu.