Doğaltaş İhracatçıları İtalya Yolcusu

Türkiye'nin mermer ve traverten ihracatının önemli kısmının gerçekleştirildiği Ege Bölgesi'nden bir iş heyeti, İzmir Ticaret Odası ile İtalya Ticaret Odasının i·ş bi·rli·ği·nde düzenlenen organi·zasyon kapsamında İtalya'ya gidiyor.



Ege Maden İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, doğaltaş sektörü 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle ithalatçıların Türkiye'ye gelme noktasında kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve alıcılarla iletişimi artırmak amacıyla harekete geçti.



Birlik tarafından bu doğrultuda oluşturulan ticaret heyeti, İzmir ve İtalyan ticaret odalarının iş birliğinde düzenlenen organizasyon çerçevesinde yarın İtalya'ya gidecek.



Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya'nın da aralarında bulunduğu 27 kişilik heyet, 26 Ocak tarihine kadar Carrara Ticaret Odasını, Toskana bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarını ve doğaltaşla ilgili Ar-Ge, inovasyon ve tasarım merkezlerini ziyaret edecek.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birlik Başkanı Kaya, Türk doğaltaş sektörünün işlenmiş ürün ihracatını artırmak için çaba gösterdiklerini, söz konusu ziyaretleri de bu amaçla yapacaklarını belirtti.



Sektörde uç ürün olarak tanımlanan işlenmiş ürün üretim ve ihracatında lider ülke konumundaki İtalya'nın deneyimlerini yerinde görmek istediklerini bildiren Kaya, "Ekmeğini taştan kazanan doğaltaş sektörünün temsilcileri olarak 'inadına ihracat, inadına üretim' sloganıyla Türkiye'nin hem ihracatını hem imajını güçlendirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.