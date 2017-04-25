Doğalgazda 50 Milyar Metreküple Rekor Bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ilk çeyrek tüketiminin beklentilerin 3 milyar metreküp üzerinde gelmesine neden oldu. Tüketimin yıl sonunda ise 47,5 milyar metreküplük ilk beklentiyi aşıp 50 milyar metreküple rekor kırması bekleniyor.