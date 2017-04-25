Doğalgazda 50 Milyar Metreküple Rekor Bekleniyor
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ilk çeyrek tüketiminin beklentilerin 3 milyar metreküp üzerinde gelmesine neden oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ilk çeyrek tüketiminin beklentilerin 3 milyar metreküp üzerinde gelmesine neden oldu. Tüketimin yıl sonunda ise 47,5 milyar metreküplük ilk beklentiyi aşıp 50 milyar metreküple rekor kırması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Çalışanlar dikkat! Tazminatınızı yakmadan istifa edebilirsiniz
-
Altın fiyatları 4 haftanın en düşük seviyesinde
-
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
-
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
-
Dolar son 2 ayın en düşük seviyesinde
-
Evi olanlar dikkat! EKB olmadan ev satamazsınız, kiralayamazsınız
-
Yaban domuzları 3 terörist öldürdü