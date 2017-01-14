Doğalgaz Tankeri Çanakkale Boğazı'nı Kapattı

Yüklü miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan Bermuda Adaları bayraklı gemi sabah saatlerinde Çanakkale Boğaz'ına giriş yaptı. Kıyı emniyeti, Marmara Denizi'ne kadar gemiye eşlik ederek boğazdaki trafiği kapattı.

SABAH 8'DE ULAŞTI

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı Marmara Ereğlisi'ne götüren, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki 'LNG Bonny' adlı tanker, bugün saat 08.00'de, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

KIYI EMNİYETİ GÜVENLİK AMACIYLA EŞLİK ETTİ

Ardından tanker, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti.

TEKRARDAN AÇILACAK

Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.