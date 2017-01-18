Doğalgaz Sıkışması Sonucu Meydana Gelen Patlamanın İzleri Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Doğalgaz Sıkışması Sonucu Meydana Gelen Patlamanın İzleri Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

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Doğalgaz, Patlama
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