Başkent'teki Doğalgaz Patlamasının Şiddeti Kameralara Yansıdı

Ankara'da dün akşam saatlerinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşanan yıkım ve patlamanın etrafa verdiği zararın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

BİNADA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Günün ilk ışıklarıyla beraber olay yerine gelen doğalgaz acil, AFAD, itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği binada incelemelerine başladı. Patlama sonucu zarar gören binalarda ise hasar tespit çalışmaları yapıldı.

''PATLAMANIN ETKİSİYLE KARŞI BİNADAN ODAMA EŞYALAR GELDİ''

Patlamanın meydana geldiği lojmanın yanındaki binada oturan Seren Yıldızçelik, patlama anını anlattı. Patlama anında odasında olduğunu belirten Yıldızçelik, patlamanın etkisiyle karşı binadan kendi odasına eşyaların geldiğini ifade etti.

PANİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine, patlama sonrası oluşan toz bulutu ve olay yerinde yaşanan panik yansıdı.