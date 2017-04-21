Doğalgaz mantolama bahane fiyatlar şahane

Zonguldak konutta mart ayı zam şampiyonu oldu



ZONGULDAK - REIDIN Emlak Endeksi ayı sonuçlarına göre, mart ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında artan Zonguldak, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Van ise yüzde 2'lik oranla bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu.

REIDIN Emlak Endeksi mart ayı sonuçlarına göre, metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında artan Zonguldak, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Zonguldak'ın en büyük mahallelerinden biri olan Bahçelievler ve İncivez Mahallerinde 1+1 evlerin fiyatları 500 TL'den başlarken 3+1 evlerin fiyatı 900 ila bin 200 TL arası değişiyor.

Ev kiralarının yüksek olmasının başlıca sebebini arsa azlığına bağlayan emlakçı Uğur Tan, arsa sıkıntısının çözüldüğü takdirde bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Mantolama ve doğalgaz maliyetinin fiyatları arttırdığını ifade eden Tan, "Zonguldak bölgesinde 2017 yılı itibariyle konut satış ve kiralarında yükselme oldu. Bunun nedenlerinin en başında dış cephe yapılması ve doğal giderlerinin artmasıyla beraber satış ve kiralamada yükselme oldu. Yükselmede en büyük nedenlerden biri arsa olmaması, bulunan arsalarda ise müteahhitler 1+1'lere dönüş yapmaya başladı. Sadece 1+1 yapılması fiyatların yüksek olmasında etken, piyasada 3+1 ev fazla bulunmuyor. Evin azlığı fiyatları yükseltiyor. Burada belediyeye çok büyük bir görev düşüyor. Zonguldak'ta en yüksek kiralar Bahçelievler ve İncivez Mahallesi'nde 3+1 fiyatları 900 TL ile bin 200 TL arası 1+1 evlerin fiyatı 500 TL ile 700 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.



"Şehirde genişleme olmadan fiyatlar düzelmez"

Zonguldak'ta müteahhitlerin kar marjı yüksek olduğu için 1+1 evleri tercih ettiğini, bunun için 2+1 ve 3+1 sıkıntısı olduğunu ifade eden emlakçı Yusuf Dal, "Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki bölgede arsa bulunmadığı için, geçmişte hazırlanan imarın tapuları verilmediği için dar bölge konumuna düştü. Bu anlamda müteahhitlerin de kar marjı çok olduğu için küçük dairelere yöneldi. Bu sefer arz talep meselesinden dolayı 2+1 ve 3+1 daire yapılmadığından eldeki daire çok kıymetli oluyor. Zonguldak Belediyesi bir an önce tapu tahsis ve 2b konusunda çalışma yapması lazım. Şehirde bir genişleme olması lazım ki sıkıntı çözülsün. Dar bölgede hep 1+1 yapılırsa yıkılan binalarda 1+1 yapılırsa eldeki mal kıymetli oluyor. 900 TL olan ev bin TL, bin 200 TL istiyor. Doğalgaz bahane, mantolama bahane bu şekilde fiyatlar yükselip gidiyor. Bu şehirde herkes üzerine düşeni yaptığı takdirde, şehirde genişleme yapıldığı takdirde bu sıkıntı çözülür" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÜ-Y)