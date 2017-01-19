Doğalgaz Kaçağı Patlaması: 1 Yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi'nde evin mutafağındaki doğalgaz kaçağı ardından meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin cam ve çerçevlerinin kırılmasına yol açan patlama korku ve paniğe neden oldu. Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahalles'nde 4 katlı binanın giriş katında oturan Ömer Kamalı'ya ait evin yenilenen mutafağına bugün ankastre yapılarak doğalgaz bağlandı. Görevli gerekli bağlantıları yaptıktan sonra ev sahibi Ömer Kamalı'ya doğalgazı kullanabileceğini söyledi. Öğle saatlerinde evde bulunan ortaokul öğrencisi Cemile Kamalı mutfak tüpünü yakmak istediği sırada doğalgaz kaçağı sonrası patlama meydana geldi. Cemile Kamalı'ın yüz ve ellerinden yaralandığı olayda ev ve çevre binalardaki birçok cam ve çerçeve kırıldı. Yaralanan Cemile Kamal çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken belirtilen adrese gelen Bursagaz görevlileri doğalgaz akımını kesti, itfaiye ise çevrede önlem aldı.



Korku ve paniğe neden olan doğalgaz sıkışması patlamasıyla ilgili soruşturmaya başlandı.