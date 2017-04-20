Doğalgaz Kaçağı Apartman Sakinlerini Ayağa Kaldırdı

Bilecik'te bir apartmanın meydana gelen doğalgaz kaçağı tüm apartman sakinleri ayağı kaldırırken, koku gelen dairede kimsenin kapıyı açmaması paniğe neden oldu.



Bilecik'te polis ekipleri Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar mevkinde bulunan Hazantem Evleri C Blok 63 numaralı daireden 'yoğun gaz kokusu' geliyor ihbarını değerlendirerek olay yerine gittiler. Bu esnada olası bir intihar veya zehirlenme vakasına karşın 112 ekiplerine ve doğalgaz firmasına haber verildi. Gaz kokusunun yoğun bir şekilde gelen 63 numaralı dairenin kapısını çalan ekipler içeriden ses gelmeyince olay yerine çilingir çağırdılar. Çilingir yardımıyla açılan daire boş olduğu içeride oturan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekipler, ölçüm cihazı yardımıyla gaz kokusunun yoğun olarak geldiği yeri tespit ettiler. Başka bir dairenin gaz vanasında kaçak olduğu tespit eden doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmayla sorunu çözdüler.



Öte yandan çilingir yardımıyla açılan evin sahibinin de bölgeye gelmesi üzerine ekipler normale döndü. - BİLECİK