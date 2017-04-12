Doğal Yaşam Parkı 7 Gün Ücretsiz
İzmir Doğal Yaşam Parkının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler tarafından bir hafta süreyle ücretsiz olarak gezilebileceği bildirildi.
İzmir Doğal Yaşam Parkının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler tarafından bir hafta süreyle ücretsiz olarak gezilebileceği bildirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yaptı. Özellikle çocukların büyük ilgiyle gezdiği İzmir Doğal Yaşam Parkının 17-23 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle öğrencilere ücretsiz olacağı duyuruldu. Hayvanları yakından görme fırsatı sağlayan ücretsiz girişlerden, 6–15 yaşına kadar olan tüm öğrenciler yararlanabileceği belirtildi. - İZMİR
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