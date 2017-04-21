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Doğal Taş İhracatçısı Avustralya'da Hedef Büyüttü
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Doğal Taş İhracatçısı Avustralya'da Hedef Büyüttü

Türkiye'den 11 firma Sydney'de düzenlenecek Design Build 2017 fuarına milli katılım gösterecek.

Doğal Taş İhracatçısı Avustralya'da Hedef Büyüttü

Türkiye'den 11 firma Sydney'de düzenlenecek Design Build 2017 fuarına milli katılım gösterecek. Doğal taş sektörünün hedefi bu ülkeye yapılan ihracatı yüzde 20 artırarak 37 milyon dolar seviyesine çıkarmak.

Kaynak: Dunya.com

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