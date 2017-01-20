Doğal Taş Fuarına Katılacaklara Teşvik Müjdesi

TOLGA ALBAY - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektörde dünyanın en önemli üç fuarı arasında gösterilen İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın (MARBLE) Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındığını, fuara katılacak Türk firmalarına katılım bedellerinin yarısı oranında destek sağlanacağını belirtti.



Kaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2016'yı önceki yılla aynı seviyede kapattığını, blok mermerde düşüşe rağmen katma değeri daha yüksek olan işlenmiş ürünlerdeki artışla ihracatı dengelediklerini söyledi.



Mevlüt Kaya, ABD, Kanada, Avustralya ve Uzakdoğu ülkelerinde inşaat projelerinin canlandığını, petrol fiyatlarının artmasıyla Ortadoğu ülkelerinde de canlanma beklendiğini dile getirdi.



Türkiye'nin doğal taşta kaynak zengini bir ülke konumunda bulunduğunu belirten Kaya, kendisine özgü renk ve desenlerde taşlarla ülkenin dünya çapında iddialı olduğunu ifade etti.



Proje ürünlerinde ciddi talepler almaya başladıklarını, 2017'den umutlu olduklarını dile getiren Kaya, "Bazı alıcıların terör olayları kaynaklı kaygılarını gidermek için bire bir ziyaretler yapıyoruz. Türkiye'nin 14 Temmuz'dan çok daha iyi durumda olduğunu, sırtımızdaki kamburu attığımızı anlatıyoruz. Dünyada küresel terörün her yerde olduğunu, Türkiye'nin ateşe daha yakın olması nedeniyle daha çok zarar gördüğünü söylüyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Sloganımız 'Ne olursa olsun, inadına üretim inadına ihracat." dedi.



"Ne yapıp edip getirmeye çalışıyoruz"



Doğal taş sektöründe ithal girdisinin olmadığına, yapılan ihracatın cari açığa ilaç olduğuna işaret eden Kaya, katma değeri yüksek ürün sattıkları pazarlarda canlanma görülmesinin yeni yıla ilişkin beklentilerini artırdığını söyledi.



Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek MARBLE Fuarı'na ilişkin beklentilerinin pozitif olduğunu ifade eden Kaya, geçen yıl fuar açılışından birkaç gün önce Sultanahmet'te terör saldırısı yaşanması nedeniyle katılım iptallerinin olduğunu, ama buna rağmen iyi bir fuar geçirdiklerini anlattı.



Terör olaylarının devam etmesi nedeniyle bu yıl neler yapabileceklerini tartıştıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:



"Turistik seyahat için gelenleri değil, gerçek profesyonelleri İzmir'e getirmek için bir dizi plan yaptık. Öncelikle sektörde dünyanın en büyük fuarı olan Çin'in Xiamen Doğal Taş Fuarı'na katılan profesyonelleri İzmir'e getirmeyi planlıyoruz. Bu fuara katılan profesyonelleri Türkiye holüne davet edeceğiz, fuarın ikinci ve üçüncü günü de Çin'deki fuara katılan profesyoneller arasında yapacağımız çekilişle 180 alıcıyı uçak bileti ve konaklamalarını karşılayarak İzmir'de ağırlayacağız. 'İzmir'deki fuarı görmeden siparişlerini bağlama' diyeceğiz.



İhracatçının belirlediği firmaları ticari ateşeliklerimize bildiriyoruz, onları ne yapıp edip fuara getirmek için çaba gösteriyoruz. Üyelerimizin ürün sattığı her pazardan alım heyeti gelecek. Avrupa ülkeleri, ABD, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkeleri başta geliyor."



Stant katılım ücretlerinin yarısı devletten



İhracatta çıkış yakalamaya gayret eden firmalara Ekonomi Bakanlığının da sürpriz bir destek sunduğuna dikkati çeken Kaya, yurt dışındaki fuarlar için uygulanan yüzde 50 fuar katılım desteğinin MARBLE Fuarı için de verileceğini belirtti.



Fuara katılacak Türk firmalarının 30 bin liraya kadar stant katılım ücretlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını bildiren Kaya, "Bu destek kararı, moral ve motivasyonumuzu artırdı. Açıklandığı gibi katılımlarda yüzde 26 artış yakalandı. Sayın bakanımıza sektör adına teşekkürlerimizi ilettik." dedi.



Fuara 40 ülkeden 450'ye yakın alım heyetinin gelmesinin planlandığını, bin 500'ün üzerinde firmanın ürünlerini sergileyeceğini dile getiren Mevlüt Kaya, etkinlikte yapılan görüşmelerin hemen alışverişe dönüştüğünü, ihracatı da doğrudan artırdığını ifade etti.



Katılımcı sayısı açısından Çin'den sonra dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan MARBLE Fuarı, bu yıl 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir'deki 110 bin metrekarelik açık ve kapalı alanda düzenlenecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketinin katılım bedellerinde avro kurunu 3,15 liraya sabitleme kararı aldığı fuarda, Ekonomi Bakanlığının sağladığı teşvikle birlikte katılım ve ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.