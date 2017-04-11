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Doğal Bir Yapı, Yapraklar Pil Ömrünü Uzatabilir, 25 Kat Daha Fazla Enerji
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Doğal Bir Yapı, Yapraklar Pil Ömrünü Uzatabilir, 25 Kat Daha Fazla Enerji

Doğal Bir Yapı Yapraklar, Pil Ömrünü Uzatabilir.

Doğal Bir Yapı, Yapraklar Pil Ömrünü Uzatabilir, 25 Kat Daha Fazla Enerji

Doğal Bir Yapı Yapraklar, Pil Ömrünü Uzatabilir.


Yapraklar pil ömrünü uzatabilir, Yeni Teknolojinin ilham kaynağı doğanın bilinen akışında gizli!

Doğal bir yapı her türlü teknolojinin performansını artırabilir.  Doğal Bir Yapı, Yapraklar Pil Ömrünü Uzatabilir, 25 kat daha dazla enerji depo etmenizi sağlıyor!

Daha uzun pil ömrü vaad eden pek çok yeni keşif oldu ancak en yenilerinden birisi özelliklerinin ilhamını doğadaki en yaygın yapılardan birinden Yaprak damarlarından alıyor.

Bilim insanları, bitki yapraklarındaki besin öğelerinin akışını optimize eden gözenekli bir malzeme hazırladılar.

Yapraklarlardan ilham alınan yeni teknoloji


Ekip, çinko oksit nano parçacıklarını, yapraklardan beklediğiniz gibi davranan çeşitli büyüklükteki gözeneklere sahip ağlara yerleştirmek için,  buharlaştırmaya dayalı bir süreç kullandı; böylece gerekli enerjiyi en aza indirirken malzeme transferini en üst düzeye çıkardı.

Lityum pil elektrotlarında, yaprak benzeri teknik yalnızca pil ömrünü etkileyen şarj ve boşaltma işlemlerini iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda elektrotların üzerindeki gerilimi de azaltır.

Piliniz bu şekilde 25 kat daha fazla enerji depo edebilecek hem de daha hızlı şarj edebilecek, kullanım ömrü bu sıkıştırmadan dolayı daha da uzayacak.

Yapraklar Pil Ömrünü Uzatabilir


Pek çok yeni model ve buluşta olduğu gibi temel sorun bunu nasıl bir ticari ürüne çevirebileceğimiz. Çinko oksit egzotik bir madde değil ve nano partikül ağlarını seri üretmenin bir yolunu bulmaya ihtiyaç olacak.

Yeni teknoloji çok fazla şey vaat ediyor ancak telefonlarımızın ömrünü uzatması için biraz daha beklemek gerekecek.

EurekAlert

University of Cambridge, Nature


http://www.teknotalk.com/dogal-bir-yapi-yapraklar-pil-omrunu-uzatabilir-56211/

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