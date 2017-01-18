Doğadan ile Çay Yanı Tarifleri

Çay saatinde yapabileceğiniz en lezzetli ve pratik tarifler için siz de Kitchen Creates mutfağındaki yerinizi ayırtın.



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"Misafirleriniz çay saatinde evinizi ziyaret ettiği zaman yapabileceğiniz en lezzetli ve pratik tarifleri sizlerle paylaşıyoruz. Gece karnınız mı acıktı, çocuğunuzun beslenmesine farklı bir yiyecek mi koymak istiyorsunuz? Hemen yerinizi ayırtın!"



Ev yapımı açma - Ayvalı ıhlamur



Keçi peynirli, pancarlı salata - Böğürtlenli



Fellah köfte - Demleme çayın püf noktaları



Çikolatalı Laz böreği - Vanilyalı rooibos