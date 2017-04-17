Doğada Mutlu Olmak

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Doğada Mutlu Olmak

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Spor Bilimleri Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi

Başlangıç Saati : 18.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Doğada Mutlu Olmak

Tür : Panel

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır