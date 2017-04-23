Doğada Hayatta Kalmak
Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Spor Bilimleri Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi
Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Doğada Hayatta Kalmak
Tür : Panel
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io