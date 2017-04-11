BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi 2016-2017 sezonu tüm hızıyla BKM Mutfak Sahne'de devam ediyor! Moderatörlüğünü Dilek Çelebi'nin üstlendiği, jüri koltuğunda Osmantan Erkır'ın yer aldığı müsabakalarda sen de takımını seç, heyecanımıza ortak ol!..



Çeşitli mekanlarda gerçekleştirdikleri "tiyatro sporu" performanslarıyla doğaçlama alanında adından sıkça söz ettiren ve son olarak BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi seçmelerine başvurarak ligde yer almaya hak kazanmış takımlar, "BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi"nde kıyasıya mücadele ediyor.



Dilek Çelebi moderatörlüğünde gerçekleştirilecek gecede jüri koltuğunda Osmantan Erkır oturacak. Türkiye'nin dört bir yanından farklı doğaçlama tiyatro ekiplerinin mücadelesine tanıklık edeceğin özel DTL geceleri için takımını şimdiden seç ve lig heyecanımıza ortak ol!..



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Doğaçlama Tiyatro Ligi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır