BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi 2016-2017 sezonu başlıyor.



"Moderatörlüğünü Dilek Çelebi'nin üstlediği, jüri koltuğunda Osmantan Erkır'ın yer alacağı müsabakalarda sen de takımını seç, heyecanımıza ortak ol.



Çeşitli mekanlarda gerçekleştirdikleri "tiyatro sporu" performanslarıyla doğaçlama alanında adından sıkça söz ettiren ve son olarak BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi seçmelerine başvurarak ligde yer almaya hak kazanmış takımların yarışacağı "BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi" 2016-2017 sezonunu açıyor.



Dilek Çelebi moderatörlüğünde gerçekleştirilecek gecede jüri koltuğunda Osmantan Erkır oturacak. Türkiye'nin dört bir yanından farklı doğaçlama tiyatro ekiplerinin mücadelesine tanıklık edeceğin özel DTL geceleri için takımını şimdiden seç ve lig heyecanımıza ortak ol."