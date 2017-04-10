Doğa Yürüyüşünde Yaralanan Kadını Akut Kurtardı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde doğa yürüyüşünde düşerek ayak bileğini kıran kadını, AKUT ekipleri kurtardı.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde doğa yürüyüşünde düşerek ayak bileğini kıran kadını, AKUT ekipleri kurtardı.
AKUT Eskişehir ekibi, Mihalıççık ilçesine bağlı Karacaören-Ballıkaya mevkisinde doğa yürüyüşüne giden gurupta bulanan bir kişinin kayganlaşan zeminde kayıp düşerek sağ ayak bileğini kırdığı ihbarını aldı.
Olay yerine giden ekip, yaralı Hülya Yapar Güler'i (62) sedyeyle taşıdıkları AKUT aracından ambulansa nakletti.
Yaralı kadın, devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
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