Doğa tutkunları kar, kış dinlemiyor...

Bol oksijen, zinde yaşam...

Yaz, kış demeden doğaya aşık 7'den 70'e onlarca sporcu Ege'nin dört bir yanında dağ tepe demeden zorlu hava şartlarında sporlarına yürüyerek, tırmanarak veya kamp kurarak devam ediyor.

Spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını aralayan doğa tutkunları zorlu hava şartlarına da aldırış etmeden yürüyüşlerini ve tırmanışlarını sürdürüyor. Zaman zaman dağda kamp kuran sporcular, bol oksijenli havayı teneffüs ederek, boş vakitlerini doğayla iç içe geçiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında tarihi ve doğayı içinde barındıran, eşsiz parkurları olan, Ege bölgesinin binlerce yıllık tarihi, insanı ve doğal güzelliklerinin tadını doyasıya çıkaran doğa severler yürüyüş sonunda bir sonraki etabı dört gözle bekliyor. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Spor müdürlüğümüz tarafından organize edilen etkinliklere duyulan yoğun ilgi bizi memnun ediyor.