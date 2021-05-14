Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, aslen nereli?
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Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, aslen nereli?

Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, aslen nereli?
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Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli? Doğa Rutkay mesleği nedir? Doğa Rutkay hayatı ve biyografisi nedir?

Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli? Doğa Rutkay mesleği nedir? Doğa Rutkay hayatı ve biyografisi nedir?

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Özel tiyatrolarda "27 numara", "Terk", Averaj Takımı gibi oyunlarda rol aldı. Kanaltürk adlı televizy?n kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli ?öyleşi programı sundu.1998 yılında Çiçeği Büyütmek filmi ile oyunculuğa başlayan Doğa Rutkay, daha sonra 1999 yılında Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde rol aldı. 2001 yılında başrollerinde Emel Sayın ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizide Layla rolü ile tanınan Doğa Rutkay, ardından Halil Ergün ve Oya Aydoğan'ın oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterini canlandırdı.2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırdı.Doğa Rutkay, "Card Finans" reklamında rol almıştır. 2005 yılında Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli söyleşi programı sundu.3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la evlendi."Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Çağlar Çorumlu, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

DOĞA RUTKAT FİLMLERİ

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (Tv Show dizisi)

2012 - Süpertürk (Sinema)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema)

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat (Sinema)

2012 - Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede (Sinema)

2010 - Pak Panter (Sinema)

2009 - Kandıramazsın Beni (Dizi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema)

2008 - Aşkım Aşkım (Dizi)

2007 - Şölen (Dizi)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Sinema)

2006 - Avrupa Yakası (Dizi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (Dizi)

2005 - Bendeniz Aysel (Dizi)

2005 - Gen (Sinema)

2004 - Halk Düşmanı (Dizi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Sinema)

2002 - Pembe Patikler (Dizi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (Dizi)

2002 - Şeytan Sofrası (Dizi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Dizi)

2001 - Aşkım Aşkım (Dizi)

1998 - Günaydın İstanbul Kardeş (Dizi)

1998 - Çiçeği Büyütmek (Dizi)

1998 - Cumhuriyet (Sinema)

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