Doğa Harikası "Sera Gölü" Yeni Sezonda İddialı

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.



Trabzon'un Uzungöl'le birlikte önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Sera Gölü, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından da tercih ediliyor.



Sezonun ilk turistlerinin gelmeye başladığı bölge, yeni sezonda daha çok turisti ağırlamayı hedefliyor.



Temiz havası ve doğasıyla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık, köfte ve yöresel lezzetler ağırlıklı mutfak kültürüyle de yerli ile yabancı turistlerin ilgi odağı olan bölge, önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.



"Turizmde daha çok ön planda olmak istiyoruz"



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sera Gölü'nün eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı açısından da önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.



Sera Gölü'nün, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'den sonra yörenin en çok ilgi gören doğal güzellikleri arasında yer aldığını vurgulayan Türkmen, turizme yönelik yapılan çalışmalarla göle ilginin giderek artığını söyledi.



Türkmen, turizmde daha çok ön planda olmak istediklerine dikkati çekerek, "Amacımız bölgenin turizm potansiyelini artırarak yeni sezonda ön planda olmak ve tabiat turizminde söz sahibi olabilmek. O yüzden uzun zamandır turizm potansiyelimizi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yönde de Sera Gölü'nde çevre düzenlemesine büyük önem verdik." dedi.



"Sera Gölü doğa harikası bir yer"



Sera Gölü'nün doğa harikası bir yer olduğunu işaret eden Türkmen, şöyle devam etti:



"Sera Gölü yapılan çalışmalarla çok güzel bir görünüme kavuştu. Oluşturulan dolgu alanında, dinlenme ve vatandaşların kendi getirdikleri yiyecekleri pişirecekleri küçük kamp yerleri, çocuk oyun alanları, lokanta, otopark ve kafeteryalar inşa edildi. Bu sayede göle olan ilgi daha da üst seviyelere çıktı. Bu durum da bizler için oldukça sevindirici oldu. Hedefimiz Sera Gölü'nü hem korumak hem de Trabzon ve Türkiye turizminin hizmetine sunmak."



Türkmen, bölge turizminden yerli ve yabancı turistlerin daha fazla yararlanmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda sezonun ilk turistleri yoğun olarak gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgilisi sevindirici. İnanıyorum ki Sera Gölü yeni sezona güzel giriş yaparak, sezon sonuna kadar hakkettiği ilgiyi görecektir." diye konuştu.