Doğa dostu mikro karbon teknolojisiyle kaliteli ve yüksek verim

ÇİFTÇİYE MİKRO KARBON TEKNOLOJİSİ TANITILDI

Sebze ve meyve üretiminde toprağın yapısına ve doğaya zarar vermeden daha az kimyasalla daha yüksek verim ve kalitenin yakalanmasını sağlayan mikro karbon teknolojisi, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da çiftçilere tanıtıldı.

SPN Agro'nun Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Humagro firmasından da temsilcilerin katıldığı toplantıda, katılımcılara; gübreleme, budama ve verimi artırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

TOPRAĞA ZARAR VERMİYOR

Dünya tarımına yenilikler getiren mikro karbon teknolojisinin uzmanlar tarafından detaylarıyla anlatıldığı toplantının açılışında konuşan SPN Agro Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, mikro karbonun üreticiye, tüketiciye ve doğaya olan yararlarından bahsetti. Çetin, mikro karbon teknolojisinin, kullanıldığı alanda doğaya zarar vermeden, toprağın yapısını bozmadan, daha az kimyasalla daha yüksek verim alınmasına olanak sağladığını belirtti. Mikro karbon teknolojisinin aynı zamanda meyve ve sebzede kimyasal kalıntı bırakmadığını, bunun da bilimsel yollarla kanıtlandığını ifade eden Çetin, "Amacımız; topraklarımızda en çok kullanılan kimyasal gübrelerin verdiği zararı en aza indirgemek. Bu da sıvı formülasyonda özel bir teknolojiyle üretilen mikro karbon ile artık mümkün" dedi.

YÜKSEK KALİTELİ YÜKSEK VERİM

Mikro karbon teknolojisinde, daha düşük dozlarla ihtiyacın fazlasıyla karşılandığını belirten Çetin, "Taban suyuna kimyasal bulaşmasının önüne geçilen bu yöntemle kamyon kamyon gübre yerine litrelerle bu iş çözülüyor. Bu sayede hem toprak yorulmuyor hem gübreye daha fazla harcama yapılmıyor hem de birim alandan elde edilen verim ve kalite artıyor" diye konuştu.