Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'dan Spor ve Sporcuya Destek

Bilecik'in Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, belde de spor yapan gençlere sahip çıkarak imkanları çerçevesinde destek olmaya devam ediyor.



Başkan Tuna, geçtiğimiz gün Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3.'cüsü olan sporcular ile 13-15 Ocak tarihlerinde Aydın Nazilli'de yapılacak olan Yıldızlar Anadolu Ligine katılacak sporcular ve 17-22 Ocak tarihlerinde Alanya'da yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuları makamında ağırladı. Belediye Başkanı Selim Tuna, sporcularla sohbet ettikten sonra Türkiye 3.'cüsü olup milli takıma giren Fatih Ata Demirtaş ve Mehmet Oral'a hediyelerini takdim etti. Şampiyonalara katılacak sporculara da başarılar diledi ve şampiyonadan derece ile döneceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi. - BİLECİK