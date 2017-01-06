Dodik: "Bağımsızlık Referandumu Gecikebilir"

Bosna Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, partisi SNSD'nin programı dahilinde 2018 yılında yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumunun" gecikebileceğini söyledi.



Bosna Hersek'te merkezi otoriteye meydan okuyan çıkışlarıyla uluslararası toplumun tepkisini çeken Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'ten ayrılarak özgürlüğünü ilan etmesi için bir referandum gerçekleştirme fikrinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin fiili başkenti Banya Luka'da yayın yapan "Glas Srpske" gazetesine konuşan Dodik, partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) refeandumu olabildiğince erken bir tarihte gerçekleştirmek istediğini lakin bunun 2018'den evvel mümkün gözükmediğini söyledi. Dodik, "Eğer bağımsızlık referandumu için elimize fırsat geçerse bunu kullanacağız. Lakin görünürde bir şey yokken akıl dışı bir hamle yapacak değiliz. Bu koşullarda referandumu erteleriz ama bu fikirden vazgeçecek değiliz" diye konuştu. - SARAYBOSNA