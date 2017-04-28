Dodan
21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla 28 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde seslendirecektir.
21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla 28 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde seslendirecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Trendy Lounge & Bar
Mekan Adresi : Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy 1. Kısım, Sahilyolu
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Dodan
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io