Dodan

21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla 28 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde seslendirecektir.

Dodan

21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla 28 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde seslendirecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Trendy Lounge & Bar

Mekan Adresi : Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy 1. Kısım, Sahilyolu

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Dodan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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