21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla 28 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde seslendirecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Trendy Lounge & Bar



Mekan Adresi : Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy 1. Kısım, Sahilyolu



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Dodan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır