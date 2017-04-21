Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 21 Nisan Cuma günü Urfa City Avm'de sevenleriyle buluşuyor.



21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.



Detaylar :



İl : Şanlıurfa



İlce : Merkez



Mekan : Urfa City AVM



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Osmangazi Cad.



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Dodan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır