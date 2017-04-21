Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 21 Nisan Cuma günü Urfa City Avm'de sevenleriyle buluşuyor.

Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 21 Nisan Cuma günü Urfa City Avm'de sevenleriyle buluşuyor.

21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.

Detaylar :

İl : Şanlıurfa

İlce : Merkez

Mekan : Urfa City AVM

Mekan Adresi : Esentepe Mah. Osmangazi Cad.

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Dodan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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