Dodan
Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.
Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.
21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.
Detaylar :
İl : Gaziantep
İlce : Merkez
Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep
Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B
Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Dodan
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io