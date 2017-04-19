Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.

Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü  sevenleriyle buluşuyor.

21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.

Detaylar :

İl : Gaziantep

İlce : Merkez

Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep

Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B

Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Dodan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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