Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.



21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.



Detaylar :



İl : Gaziantep



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep



Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B



Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Dodan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır