Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.



21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.



Detaylar :



İl : Gaziantep



İlce : Şehitkamil



Mekan : Şehit Kamil Bel. Kültür Kongre M.



Mekan Adresi : Mücahitler Mah. 6. Cad Sezen Aksu Sok.



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Dodan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır