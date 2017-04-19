Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor.

Dodan

Her canlı performansı birbirinden özel ve farklı olan "Dodan" 19 Nisan Çarşamba günü  sevenleriyle buluşuyor.

21 yıllık müzik kariyerine sahip Dodan Özer, deneysel ve serbest müzik ile birçok eseri kendi müzikal tavrıyla seslendirmektedir.

Detaylar :

İl : Gaziantep

İlce : Şehitkamil

Mekan : Şehit Kamil Bel. Kültür Kongre M.

Mekan Adresi : Mücahitler Mah. 6. Cad Sezen Aksu Sok.

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Dodan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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