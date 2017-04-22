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Doçentlik Sınav Yönetmeliği'ni Değiştirildi
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Doçentlik Sınav Yönetmeliği'ni Değiştirildi

Doçentlik sınavının eser incelemesinde başarısız bulunan aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle sınava en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği'ni Değiştirildi

Doçentlik sınavının eser incelemesinde başarısız bulunan aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle sınava en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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