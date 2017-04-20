Doçentlik Başvurularındaki Mağduriyetler Giderilecek"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Ekim 2015 dönemi doçent adaylarından sözlü sınavlarda başarısız olanların, geciken işlemler dolayısıyla normalde beklemeleri gereken süreden daha fazla bekleme durumu söz konusu olmuştur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde süreç başlatılmıştır." bilgisini verdi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook üzerinden "doçentli·k başvurularına" ilişkin paylaşımda bulundu.



Son dönemde ülkenin yaşadığı süreç dolayısıyla doçentlik müracaatlarının süreleriyle ilgili bireysel mağduriyetler yaşandığını belirten Saraç, "Ekim 2015 dönemi doçent adaylarından sözlü sınavlarda başarısız olan adayların, geciken işlemler dolayısıyla

normalde beklemeleri gereken süreden daha fazla bekleme durumu söz konusu olmuştur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



Saraç, "Yeni YÖK" olarak öğretim üyelerinin dostu olmaya ve sorunlarını çözmeye devam edeceklerini vurguladı.