Doçek Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çamlıca-Mercan köyleri arasında bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Keşan DOÇEK Başkan Yardımcısı Halime Can, yaptığı yazılı açıklamada, havalar soğuk olmasına rağmen etkinliklere devam ettiklerini belirtti.



Doğa yürüyüşünün 40 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden Can, şunları kaydetti:



"Çamlıca'da köy içini gezen yürüyüşçüler sert bir havanın eşliğinde, dere çatakları ve vadileri aşarak Pırnar köyü altına kadar geldiler ve öğle kumanyalarını burada yediler ve karların erimediği yerlerde kartopu oynadılar. Yer yer kar ve buzun devirip kırdığı çam ağaçlarının arasından geçen ekibi, Mercan Göleti'ne ulaştıklarında bir başka sürpriz bekliyordu. Gölet donmuş ve üzeri kalın bir buz tabakasıyla kaplandığı gibi yağan karların etkisiyle yükselmiş ve geçiş yollarını kapamıştı. Yan patikaları kullanarak göleti geçen ekip, akşamüstü Mercan köyüne ulaştı. Dernek olarak etkinliklerimize devam edeceğiz."