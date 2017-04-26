Dobermanı Zehirlediler

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 65 yaşındaki Ayşe Küçük'ün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenen 'Lesi' isimli doberman cinsi köpeği öldü.



İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Küçük, 6 yıl önce daha yavruyken sokakta bulup, sahiplendiği 'Lesi' adını verip eğittiği dişi köpeği, geçen 24 Nisan'da evlerinin bahçesinde acı içinde can çekişirken bulundu. Küçük'ün market alışverişinde poşetlerini ve 3 litrelik damacana suyunu taşıyarak kendisine yardımcı olan doberman cinsi köpeğinin ağzından köpük gelmesi nedeniyle zehirlendiğini farkedip, oğlu Ali Kırmızı'nın yardımıyla veterinere götürüldü. Köpek, veterinerdeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğinin telef olduğunu öğrenen Ayşe Küçük, büyük üzüntü yaşadı. Küçük, Lesi'nin eli, ayağı gibi olduğunu belirtip, "Eşimi kanserden kaybettikten sonra Lesi yaşam bağım oldu. Akıllı bir köpekti. Eşyalarımı taşır ve bir an olsun yanımdan ayrılmazdı. Köpeğimi evimin bahçesine gömdüm. Yaşam bağımı zehirleyenler Allah'tan bulsun" dedi. Ayşe Küçük'ün oğlu Ali Kırmızı ise köpeği zehirleyenlerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



- Muğla